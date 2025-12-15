Encuentran abandonada una moto que había sido robada de una vivienda

Una moto denunciada como robada fue recuperada por la policía este domingo. El rodado fue encontrado abandonado en la vía pública, tras un aviso recibido por las autoridades.

El hallazgo se produjo luego de un llamado telefónico que alertó a la Policía sobre la presencia de un motovehículo abandonado en la intersección de las calles Emilio Frers y Sandrini.

Al acudir al lugar, el personal policial constató que se trataba de una motocicleta de 110 c.c. de color negro. Tras verificar los datos, se estableció que el vehículo había sido sustraído de un domicilio ubicado en la calle Lavalle al 1600, propiedad de una vecina de 32 años de edad.

El rodado fue secuestrado y se encuentra bajo custodia para realizar las pericias correspondientes y su posterior restitución a la dueña. En la causa interviene la Fiscalía local, que continuará con la investigación para determinar la identidad de los autores del robo.