Advierten que los trenes a Tucumán y Córdoba no volverán a circular

  El sindicato de conductores de trenes La Fraternidad denunció hoy que los servicios de pasajeros de larga distancia que unen la Ciudad de Buenos Aires con Córdoba y Tucumán no volverán a circular, tras cumplirse tres meses de una suspensión que, en principio, había sido anunciada como transitoria. A través de un comunicado, el gremio liderado por Omar Maturano confirmó que lo que inicialmente se presentó como una reparación de vías tras el descarrilamiento ocurrido el pasado 20 de septiembre, se transformó en la "excusa ideal" para cancelar definitivamente ambas prestaciones.

Encontraron a un hombre mayor sin vida en un departamento


Un hombre mayor fue encontrado sin vida en un departamento del cuarto piso del edificio "Torre del Sol" ubicado en Mitre y San Martín. 

Se trata de un octogenario que vivía junto a su esposa, una mujer que presentaba un estado de confusión en los últimos días, según testimonios recogidos en el lugar. Ante situaciones que impidieron a quienes habitualmente los asistían ingresar a la propiedad, vecinos advirtieron a las autoridades. 

Personal policial dispuso un operativo en la zona, cortando el tránsito sobre calle San Martín. Tras ingresar por un balcón, pudo constatarse el deceso.  

La investigación que se inició sobre los causales se muerte incluirá, además de las pericias de Policía Científica y el médico forense, testimonios a vecinos y a la esposa del occiso. 

Si bien todo apunta a una muerte por causas naturales, se intenta determinar si el fallecimiento es reciente o data de días anteriores. 