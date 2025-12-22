El Museo de la Casa Rosada registró en San Pedro el hallazgo de una carta inédita de Sarmiento

La Directora del Museo de la Casa Rosada, Virginia González, arribó esta mañana a la ciudad de San Pedro con el objetivo de profundizar en uno de los hallazgos históricos más relevantes del último tiempo en la región: una carta escrita de puño y letra por Domingo Faustino Sarmiento en noviembre de 1856.

Acompañada por sus colaboradores Mirko Bakarcic y Daniela Dubini, la funcionaria nacional mantuvo un encuentro con José Luis Aguilar, fundador del Museo Paleontológico de San Pedro y referente del Grupo Conservacionista de Fósiles. La entrevista se centró en los detalles del rescate del documento, el cual fue localizado recientemente por los investigadores locales en el Archivo de Documentación Histórica de la ciudad.

El interés de la dependencia de Presidencia de la Nación radica en la importancia del manuscrito para la reconstrucción del legado sarmientino. De hecho, la pieza ya ha sido integrada al repositorio digital que el museo de la casa de gobierno está conformando en su sitio web oficial, con el fin de democratizar el acceso a documentos históricos de valor patrimonial.

Desde la institución nacional informaron que el registro audiovisual obtenido este lunes será editado para su posterior publicación en el canal de YouTube del Museo de la Casa Rosada, así como en sus diversas plataformas de redes sociales, donde se difunde habitualmente la actividad oficial vinculada a los próceres argentinos y el patrimonio histórico nacional.