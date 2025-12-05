El Municipio advierte sobre la grave crisis de flujo de fondos y alerta sobre próximos sueldos y aguinaldo

Tras la reunión virtual con representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, autoridades municipales alertaron sobre laque atraviesa la comuna.

La reunión via Zoom, convocada po la Dirección Provincial de Negociación Colectiva, fue encabezada por la doctora Macarena Kunkel Fioramonti.

El STM ratificó su demanda de un aumento de $150.000 al básico y el cumplimiento de ítems adeudados como recategorizaciones, entrega de ropa y bonificaciones.

Ambos sindicatos (STM y ATE, que pide un 15% al básico) denunciaron la quita de comisiones de servicio en pleno conflicto y solicitaron el cese de la práctica desleal y de la "amenaza de descuentos" por los días de paro. ATE mencionó que la reciente sanción de la Ley de Endeudamiento provincial debería significar una ayuda económica para el Municipio.





La respuesta del Municipio

El Secretario de Economía y Hacienda del Municipio, Roberto Borgo, manifestó la postura oficial tras la audiencia, subrayando la complejidad financiera.

"Somos respetuosos del diálogo, pero planteamos y eso queremos dejarlo en claro es que la propuesta sindical al mes de diciembre está concluida", enfatizó Borgo, en referencia al incremento del 10% ya otorgado solo al personal de planta.

El funcionario explicó la difícil situación económica: "Fuimos muy claros en las cinco reuniones previas a la decisión de otorgar el incremento solamente al personal de planta y que no afecta de directores para arriba porque no tenemos fondos". Borgo detalló que la decisión se tomó para priorizar a los sectores de menores recursos. "Ya nos cuesta muchísimo porque pagamos solamente el personal de planta y los anticipos jubilatorios porque no tenemos flujo de fondos. El Intendente decide optar por los jubilados y el personal de planta que es el de menores recursos que están muy complicados".





Aguinaldos y sueldos

El Secretario alertó que la crisis pone en riesgo los pagos de fin de año. "La situación le está pegando muy fuerte y también entendemos que el peor aumento es el que no se puede pagar," sostuvo. "No tenemos asegurados los aguinaldos y costará afrontar los sueldos de diciembre. Tenemos un cierre de año muy complicado no podemos llegar a pagar el cuarto día hábil y vamos a tener dificultades con el aguinaldo y los sueldos".

Respecto a la ley de endeudamiento provincial, mencionó que "deben cumplirse pasos administrativos sin fecha definida aún". Borgo también destacó que la falta de recursos afecta a obras que están frenadas y genera una "enorme deuda flotante" con los proveedores.





Nuevas reuniones

Pese a las diferencias y la cruda descripción económica, el Municipio y los sindicatos acordaron continuar el diálogo. Ambas partes se comprometieron a mantener una reunión en el ámbito privado el próximo miércoles 10 de diciembre a las 12:00 horas en el Palacio Municipal de San Pedro. "Seguramente el miércoles en esta reunión previa a la elevación al Ministerio volveremos a ser sinceros para explicar la situación y cómo estamos", concluyó Borgo.