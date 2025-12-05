Laura Ponzio es la nueva presidenta del Consejo Escolar

El Consejo Escolar de San Pedro realizó este viernes su sesión preparatoria, en la que se definieron las nuevas autoridades del organismo.

Tras la renovación de los lugares a partir de los resultados de las elecciones legislativas del 7 de Septiembre, Laura Ponzio fue designada por sus pares como presidenta del cuerpo. La vicepresidencia recayó en Néstor Abeledo y Marianela Rottemsschweiller (una de las ingresantes en representación de La Libertad Avanza) será la secretaria.

La hasta ayer presidenta, Silvina García, pasará a ser tesorera, mientras que Fernando Geoghegan y Leonardo Parra serán los vocales.

Aunque la actual composición del cuerpo quedó igualada en tres representantes para el Frente de Todos y tres para La Libertad Avanza, se acordó, en base a la reglamentación, que la presidencia quedara para uno de los concejales que obtuvo más votos al momento de ser elegido. El Frente de Todos sacó más votos en 2023 que La Libertad Avanza en 2025, y ese fue el criterio de desempate.