El Ministerio de Seguridad promovió al grado de Comisario a Paola Vela, titular de la EPC

Personal de la Estación de Policía Comunal de San Pedro expresó hoy su reconocimiento y felicitaciones a la titular de la dependencia,, tras haber alcanzado el grado de, en el marco de los recientes ascensos dispuestos por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

La promoción al grado inmediato superior fue establecida por la cartera de Seguridad bonaerense en reconocimiento a su "labor constante y compromiso con la sociedad", así como por su destacada trayectoria y desempeño dentro de la institución policial.

Desde la dependencia local, sus subordinados y compañeros de tareas destacaron la importancia de este ascenso, subrayando la dedicación diaria de la ahora Comisario Vela en la gestión de la seguridad pública del partido y su vocación de servicio.

"Este ascenso es un reflejo del esfuerzo sostenido y el compromiso institucional que la titular mantiene con la comunidad de San Pedro y con cada uno de los efectivos a su cargo", señalaron fuentes del personal policial local.