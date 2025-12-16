El laboratorio del Hospital Privado SADIV recibió su primera acreditación en calidad

alcanzó recibió su primera, un respaldo formal que reconoce la excelencia de sus procesos diagnósticos.

La certificación fue otorgada tras cumplir con los rigurosos estándares establecidos por el Manual de Acreditación MA3 de la Fundación Bioquímica Argentina (FBA), en el marco del Programa de Acreditación de Laboratorios (PAL). Esta acreditación tiene una vigencia inicial de dos años, con un requisito de renovación anual del certificado, y constituye un reconocimiento clave a la calidad de los procesos diagnósticos, la seguridad del paciente y la mejora continua de los servicios brindados por el laboratorio.

Desde la institución destacaron que este logro es el resultado del trabajo sostenido, la dedicación y el compromiso de todo el equipo, que se desempeña diariamente con altos estándares profesionales para garantizar resultados confiables y una atención segura.

El Hospital Privado SADIV reafirmó su vocación de brindar servicios de salud de calidad a la comunidad, avanzando con responsabilidad, compromiso y excelencia.