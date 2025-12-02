El Comodoro Luri, creador del Premio Paulino, y Fernando Bravo fueron reconocidos por el Club Náutico

En la ceremonia realizada el lunes 1º, en el marco de la 40ª edición de los Premios Paulinos, el Club Náutico San Pedro otorgó dos distinciones muy especiales a figuras estrechamente vinculadas con la historia y la identidad de la institución. El Comodoro Dr. Mauricio Gugger fue el encargado de entregar estos reconocimientos, que fueron recibidos con profunda emoción por sus protagonistas.

El primero de ellos fue para el Comodoro Lino Ricardo Luri, creador del Premio Paulino en 1985. Su visión, surgida tras conocer una experiencia deportiva durante un viaje al norte de España, permitió consolidar un sistema de distinciones que desde entonces reúne a todas las disciplinas del club y valora no solo el rendimiento deportivo, sino también los valores personales de sus representantes. A 40 años de aquel impulso inicial, el club lo homenajeó con un Paulino Honorario, reconociendo su legado y su presencia constante en casi todas las ediciones desde su creación.









El segundo reconocimiento fue para Fernando Bravo, quien volvió a recibir un cálido aplauso en su club y en su ciudad. Su historia en el Náutico, su cariño permanente por San Pedro y su continua colaboración con la institución lo convierten en un referente afectivo para toda la comunidad. Durante la jornada,

Bravo realizó su programa de Radio Mitre desde la ciudad y, como en cada oportunidad, destacó su pertenencia al club y los valores que lo formaron como deportista. El Náutico quiso obsequiarle un recuerdo especial de la ceremonia, en la que también aportó su voz para el video de apertura.

Ambos momentos marcaron una pausa emotiva dentro de la gala, subrayando el valor de quienes, desde distintos lugares, contribuyeron al crecimiento del club y dejaron una huella perdurable en su historia.