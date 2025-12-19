El Centro de Comercio cuestionó el aumento de tasas y la escasa participación de las entidades

El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro manifestó su "preocupación" ante el proyecto de Presupuesto Municipal 2026 y las ordenanzas fiscal e impositiva que el Honorable Concejo Deliberante se apresta a tratar, las cuales contemplan incrementos del 100 % en las tasas básicas y mecanismos de ajuste bimestral.

A través de un comunicado oficial, la entidad que nuclea a los sectores productivos de la ciudad advirtió sobre el impacto que tendrá el aumento propuesto para servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), Servicios Sanitarios y Red Vial. La normativa en estudio prevé, además, una cláusula de actualización por inflación cada dos meses, con un piso del 20 % y un techo regido por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Desde la cámara empresaria cuestionaron la "escasa participación" de las entidades intermedias en el análisis previo de la medida. "Creemos firmemente que el fortalecimiento del vínculo institucional permitiría contar con mayor información, intercambio y previsibilidad", señalaron, haciendo hincapié en la "celeridad" con la que el Ejecutivo municipal busca aprobar las ordenanzas en un contexto social "particularmente sensible".

Pese a las críticas, la institución aclaró que su postura es "ajena a cualquier cuestión político-partidaria" y se mostró dispuesta a colaborar en un análisis constructivo de las metas fiscales.

Uno de los ejes centrales del reclamo radica en la necesidad de optimizar la cobrabilidad para que la presión tributaria no recaiga exclusivamente sobre los contribuyentes cumplidores. "Resulta imprescindible optimizar la igualdad de condiciones, evitando que los mayores esfuerzos recaigan, una vez más, sobre quienes cumplen regularmente", expresaron desde el Centro.

Si bien la entidad destacó el esfuerzo del municipio por sostener el sistema de salud pública ante la creciente demanda social, instó a las autoridades a realizar un "replanteo profundo" sobre la eficiencia del gasto público.

"Consideramos necesario administrar de manera eficiente los recursos y destinar parte del presupuesto a estimular a quienes generan actividades productivas, comerciales y turísticas", concluye el documento.

Se espera que el debate en el recinto del Concejo Deliberante local se lleve a cabo en los próximos días, en medio de un clima de fuerte expectativa por parte de los sectores económicos de la región.