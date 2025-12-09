Dos mujeres lesionadas tras otro choque entre una moto y un auto

Dos mujeres resultaron contras un siniestro vial ocurrido en la tarde de ayer en la calle, según informaron fuentes policiales.

Personal de la dependencia local acudió al lugar tras recibir un llamado de emergencia al 911. Por razones que aún se intentan establecer, una motocicleta Motomel 150 cc (color beige con verde), guiada por una mujer de 50 años, acompañada por otra de 21 años, colisionó con un automóvil Volkswagen Gol de color gris, conducido por un joven de 21 años.

Ambas ocupantes del rodado menor fueron trasladadas, conscientes, a la guardia general del hospital, donde se constató que presentaban lesiones de carácter leves y escoriaciones varias.

Interviene en la causa la fiscalía local, que dispuso la notificación del hecho y la entrega de los rodados a sus propietarios.