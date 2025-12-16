Dos hombres oriundos de Salta detenidos con ladrillos de hojas de coca en San Pedro

Dos hombres oriundos de la provincia de Salta que circulaban por la vía pública con estupefacientes en su poder fueron detenidos por la policía.

El procedimiento se llevó a cabo durante una recorrida de rutina en la calle Mitre al 1700, donde efectivos policiales interceptaron a los dos individuos. Los aprehendidos son dos hombres de 45 y 42 años, respectivamente, ambos con domicilio en la provincia de Salta.

Al momento de la detención, los sujetos poseían en su poder dos ladrillos de hojas de coca, además de bolsas individuales conteniendo la misma sustancia. También se les incautó una cantidad de polvo de color gris con características similares al clorhidrato de cocaína.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la justicia, y en la causa interviene la Fiscalía local, que dispuso las diligencias de rigor para determinar la situación procesal de los aprehendidos.