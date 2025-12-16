Dos aprehendidos por disturbios portando armas blancas

Personal de la comisaría local aprehendió arealizados en la ciudad, quienes fueron interceptadosmientras alteraban el orden público en la vía pública.

El primero de los hechos ocurrió en el día de ayer. Efectivos policiales que realizaban una recorrida en la intersección de las calles Alcuri y Carlevarino procedieron a la aprehensión de un joven de 21 años que se encontraba alterando la tranquilidad en la vía pública y portaba un arma blanca.

En un segundo procedimiento, llevado a cabo en el día de hoy, personal de la misma Comisaría aprehendió a un hombre de 30 años en la esquina de Balcarce y Bottaro. Este individuo también fue interceptado mientras alteraba el orden público y se le incautó un arma blanca.

Ambos masculinos quedaron a disposición de la Justicia. En ambos casos interviene el Juzgado de Paz local para determinar las responsabilidades y situaciones procesales de los aprehendidos por portación de arma blanca y alteración del orden.