Dos heridos leves tras un choque entre camiones en la Ruta Nacional 9

Dos hombres resultaron heridos tras un choque entre dos camiones sobre la

El hecho ocurrió en la mañana del miércoles, en el kilómetro 161,5 de la mencionada traza vial, sobre el carril que circula en sentido Rosario - Buenos Aires. Un camión Iveco blanco, conducido por un hombre de 46 años, impactó contra un Scania, guiado por un chofer de 45 años.

Fuentes policiales informaron que, tras el siniestro, una ambulancia del servicio de emergencias SAME 107 se hizo presente en el lugar para asistir a los conductores. Ambos fueron trasladados al nosocomio local, donde los profesionales médicos constataron que las lesiones sufridas no revestían gravedad.

En el caso interviene la fiscalía local, que dispuso el inicio de actuaciones legales bajo la carátula de "Lesiones Culposas". Tras las pericias de rigor, la justicia autorizó la entrega de los vehículos a sus respectivos propietarios.

Debido al operativo de asistencia y remoción de las unidades, el tránsito en la zona presentó demoras parciales durante el resto de la mañana, aunque la situación fue normalizada pasado el mediodía.