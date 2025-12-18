Dos heridos leves tras un choque entre camiones en la Ruta Nacional 9

Un joven de 21 años, que se encontraba bajo el beneficio de arresto domiciliario en el marco de una causa por homicidio agravado en grado de tentativa , fue detenido esta mañana en la ciudad de San Pedro luego de que la Justicia resolviera revocarle la medida tras verse involucrado en nuevos hechos delictivos. El operativo fue llevado a cabo por personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO) de la Comisaría local, en cumplimiento de una manda judicial emanada del Juzgado de Garantías del Joven del Departamento Judicial San Nicolás . El allanamiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle Saavedra al 1.800 , donde el imputado permanecía recluido por un hecho ocurrido en el año 2022.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Dos hombres resultaron heridos tras un choque entre dos camiones sobre la Ruta Nacional 9.
El hecho ocurrió en la mañana del miércoles, en el kilómetro 161,5 de la mencionada traza vial, sobre el carril que circula en sentido Rosario - Buenos Aires. Un camión Iveco blanco, conducido por un hombre de 46 años, impactó contra un Scania, guiado por un chofer de 45 años.
Fuentes policiales informaron que, tras el siniestro, una ambulancia del servicio de emergencias SAME 107 se hizo presente en el lugar para asistir a los conductores. Ambos fueron trasladados al nosocomio local, donde los profesionales médicos constataron que las lesiones sufridas no revestían gravedad.
En el caso interviene la fiscalía local, que dispuso el inicio de actuaciones legales bajo la carátula de "Lesiones Culposas". Tras las pericias de rigor, la justicia autorizó la entrega de los vehículos a sus respectivos propietarios.
Debido al operativo de asistencia y remoción de las unidades, el tránsito en la zona presentó demoras parciales durante el resto de la mañana, aunque la situación fue normalizada pasado el mediodía.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones