Dos hombres fueron demorados tras operativos de prevención en la vía pública

Dos hombres mayores de edad fueron aprehendidos en las últimas horas en la ciudad de San Pedro, en el marco de distintos operativos de control y recorrida preventiva realizados por las fuerzas de seguridad provinciales.

El primero de los hechos ocurrió en la intersección de las calles San Martín y Salta. Según informaron fuentes policiales, efectivos que realizaban una recorrida de rutina intentaron identificar a un hombre de 46 años, quien respondió de manera hostil. El sujeto se resistió al procedimiento y agredió a los uniformados con golpes de puño y puntapiés, aunque no se registraron heridos entre el personal actuante.

La fiscalía local dispuso la notificación de la causa bajo la carátula de "Resistencia a la autoridad" y, tras cumplimentarse los recaudos legales, el hombre recuperó la libertad.

En un segundo procedimiento, realizado en la esquina de Las Provincias y Dr. Casella, personal de la dependencia local en conjunto con la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás, interceptó a un ciudadano de 36 años.

Al realizar la consulta de antecedentes mediante el sistema informático policial, se constató que sobre el individuo pesaba un pedido de captura activa con fecha del 7 de octubre de 2025. El requerimiento emanaba del Juzgado Correccional de San Nicolás, en el marco de una causa por "Hurto Calificado".

Tras dar intervención a la justicia solicitante, se dispuso la notificación de su situación procesal y su posterior soltura, quedando vinculado formalmente a la causa que tramita en la vecina localidad.