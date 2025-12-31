Detuvieron a un joven de 21 años acusado de abusar de un niño y amenazar a su madre

Un joven de 21 años fue detenido por la policía, acusado de haber abusado sexualmente de un niño de 7 años con quien convivía en una vivienda de la zona rural, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho se desencadenó durante en una finca ubicada en las inmediaciones de un callejón lindero al parador "La Granja". Según lograron reconstruir los investigadores, el sospechoso, que residía en el lugar desde hacía apenas dos meses, fue sorprendido por la madre de la víctima, una mujer de 28 años, en el momento exacto en que le tocaba las partes íntimas al menor. Tras ser descubierto, el agresor mantuvo un violento altercado con la progenitora, a quien le profirió amenazas de muerte, para luego provocar diversos daños materiales en el mobiliario de la vivienda y darse a la fuga a pie.

A raíz de un llamado de alerta al sistema de emergencias 911, personal policial de la jurisdicción junto a efectivos del Comando de Patrulla Rural de San Pedro iniciaron un operativo de búsqueda por los alrededores. La detención se concretó finalmente sobre la colectora de la Ruta Nacional Nº 9, a la altura del kilómetro 164 en el carril con sentido Buenos Aires-Rosario, mientras el sujeto intentaba escapar por la vía pública.

Posteriormente, las víctimas fueron trasladadas a la Comisaría de la Mujer y la Familia para recibir la asistencia correspondiente y cumplimentar las pericias de rigor. En el caso interviene la fiscalía local en turno, que dispuso la detención formal del joven bajo los cargos de abuso sexual, amenazas y daños, quedando el imputado a disposición de la justicia.