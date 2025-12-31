Detuvieron a un joven de 21 años acusado de abusar de un niño y amenazar a su madre

- Obtener enlace
Un joven de 21 años fue detenido por la policía, acusado de haber abusado sexualmente de un niño de 7 años con quien convivía en una vivienda de la zona rural, informaron hoy fuentes policiales.
A raíz de un llamado de alerta al sistema de emergencias 911, personal policial de la jurisdicción junto a efectivos del Comando de Patrulla Rural de San Pedro iniciaron un operativo de búsqueda por los alrededores. La detención se concretó finalmente sobre la colectora de la Ruta Nacional Nº 9, a la altura del kilómetro 164 en el carril con sentido Buenos Aires-Rosario, mientras el sujeto intentaba escapar por la vía pública.
Posteriormente, las víctimas fueron trasladadas a la Comisaría de la Mujer y la Familia para recibir la asistencia correspondiente y cumplimentar las pericias de rigor. En el caso interviene la fiscalía local en turno, que dispuso la detención formal del joven bajo los cargos de abuso sexual, amenazas y daños, quedando el imputado a disposición de la justicia.
