Detuvieron en San Pedro a un joven de Pergamino que era buscado por robo de vehículos

​La aprehensión se produjo en la intersección de la Avenida Boulevard Moreno y la calle Miguel Porta, en el marco de los operativos de prevención de ilícitos y faltas en general que realizaba la fuerza de seguridad local.

​Según informaron fuentes policiales, los efectivos procedieron a la identificación de dos hombres. Mientras que uno de ellos resultó ser residente de San Pedro, el segundo —oriundo de Pergamino— arrojó un resultado "positivo" en el sistema de consulta de capturas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.





​Causas acumuladas

​Sobre el joven de 18 años pesaba una Orden de Detención emitida el pasado 22 de diciembre por el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de Pergamino. El sujeto está vinculado a una serie de causas acumuladas bajo las carátulas de hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública (dos hechos) y robo agravado de vehículo dejado en la vía pública (un hecho).

​Estos delitos se encuentran tipificados en los artículos 163 y 167 del Código Penal, interviniendo en la instrucción de las causas la UFI N° 2 del mismo departamento judicial.





​Procedimiento legal

​Tras la confirmación del pedido de captura, el joven fue trasladado de inmediato a la dependencia policial local, donde permanece alojado.

​Las autoridades judiciales de Pergamino fueron notificadas del procedimiento y, tras avalar el accionar policial, ordenaron el labrado de las actuaciones de rigor. Por estas horas, el detenido aguarda directivas para su traslado a la sede judicial de origen, donde deberá prestar declaración ante los fiscales intervinientes.

Personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro detuvo este sábado al mediodía a un joven de 18 años sobre quien pesaba un pedido de captura activo por diversos delitos contra la propiedad automotor cometidos en la ciudad de Pergamino.