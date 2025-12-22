Detienen a un joven que se encontraba prófugo por robo agravado en banda y uso de armas

Efectivos de la policía local lograron la captura de un joven de 20 años sobre quien pesaba un pedido de detención nacional en el marco de una causa por delitos contra la propiedad. El procedimiento se llevó a cabo ayer durante una recorrida de prevención en la calle, en pleno radio urbano de San Pedro.

Al proceder a la identificación del sujeto, el personal policial constató a través del sistema informático que el joven poseía un pedido de captura activa con fecha de alta del pasado 18 de diciembre de 2025. La orden judicial había sido emitida a solicitud del Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás.

El detenido se encuentra imputado bajo la carátula de "Robo agravado por su comisión en poblado y en banda, por el uso de armas de fuego y por escalamiento". Tras la aprehensión, la magistratura interviniente avaló el accionar policial y dispuso el alojamiento del sujeto en el sector de calabozos de la dependencia local, donde permanecerá a la espera de su traslado para prestar declaración ante la justicia.