Detienen a un joven por violencia de género y daños tras un incidente en la vivienda de su pareja

Un joven de 21 años quedó alojado en la Comisaría local tras protagonizar un violento episodio en la vivienda de su pareja, ubicada en la calle Javier Rivero, entre Facundo Quiroga y Liniers. Según informaron fuentes de la fuerza, el agresor se presentó en el domicilio de la víctima —una joven de su misma edad— y ocasionó diversos daños materiales, ensañándose particularmente con la ventana delantera de la propiedad.

Tras el alerta, personal de la dependencia local procedió a la aprehensión del sujeto en las inmediaciones del lugar. Por su parte, la víctima fue trasladada y asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro para recibir la contención y el asesoramiento legal correspondiente.

La fiscalía local tomó intervención en el caso, disponiendo la notificación de la causa bajo la carátula de "Daño" en el marco de violencia de género. El imputado permanece alojado en el sector de calabozos a la espera de ser trasladado a sede judicial para su primera declaración.

Este nuevo episodio se enmarca en un contexto de alta demanda de asistencia. Según el reciente informe de la Oficina de Atención a las Violencias, dependiente de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, el organismo recibió un total de 1.847 denuncias en el último período relevado.