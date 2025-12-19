Detienen a un joven de 22 años que circulaba en una moto con numeración adulterada

Un joven de 22 años fue aprehendido luego de ser interceptado por personal policial mientras circulaba en una motocicleta que presentaba numeraciones de motor y chasis adulteradas, informaron hoy fuentes de seguridad.

El procedimiento fue realizado pasado el mediodía de ayer por efectivos de la Unidad de Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), en momentos en que desarrollaban tareas de prevención y patrullaje en la zona céntrica de la localidad.

La detención se produjo en la intersección de la calle 3 de Febrero y la avenida Sarmiento. Allí, los uniformados procedieron a identificar al conductor de una motocicleta Honda CG Titan de color rojo, la cual se desplazaba sin el dominio (patente) colocado.

Al realizar la inspección física del rodado, los agentes constataron que las numeraciones identificatorias grabadas en el cuadro y el motor "no eran originales", presentando signos evidentes de haber sido adulteradas.

Ante la presunción de un ilícito vinculado al parque automotor, el joven fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia.

En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno de San Pedro, que dispuso el secuestro del motovehículo y el inicio de las actuaciones legales por infracción al artículo 289 del Código Penal, que sanciona la falsificación o alteración de numeraciones de objetos registrados legalmente.