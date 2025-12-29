Detienen a un hombre que atacó con un hacha la moto de su cuñado e intentó agredir a la policía

Un hombre de 31 años fue aprehendido tras protagonizar un violento episodio en el que, armado con un hacha, atacó la motocicleta de su cuñado, irrumpió en su domicilio e intentó agredir a los efectivos policiales que acudieron al lugar, informaron fuentes de la fuerza.

El hecho se registró en una vivienda de la calle Facundo Quiroga al 100. Tras un llamado al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre un conflicto vecinal y familiar, personal de la Estación de Policía Comunal se desplazó al sitio, donde hallaron al agresor en un elevado estado de alteridad.

Según el reporte oficial, el hombre de 31 años utilizó un hacha para provocar serios daños en una motocicleta Gilera Smash, propiedad de su cuñado, un joven de 22 años. Acto seguido, el atacante ingresó a la vivienda de la víctima sin autorización y, al notar la presencia de los uniformados, intentó agredirlos con la misma herramienta hostil.

Los efectivos lograron reducir al atacante, quien fue trasladado a la dependencia policial y quedó alojado en el sector de calabozos. Por su parte, la víctima fue derivada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para prestar la declaración correspondiente y recibir asistencia.

El detenido quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11, bajo las actuaciones caratuladas preventivamente como "Desobediencia, Daño y Violación de Domicilio".