Detienen a un hombre de 35 años por causar daños en la casa de su madre

Personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro detuvo este sábado al mediodía a un joven de 18 años sobre quien pesaba un pedido de captura activo por diversos delitos contra la propiedad automotor cometidos en la ciudad de Pergamino. La aprehensión se produjo en la intersección de la Avenida Boulevard Moreno y la calle Miguel Porta, en el marco de los operativos de prevención de ilícitos y faltas en general que realizaba la fuerza de seguridad local. Según informaron fuentes policiales, los efectivos procedieron a la identificación de dos hombres. Mientras que uno de ellos resultó ser residente de San Pedro, el segundo —oriundo de Pergamino— arrojó un resultado "positivo" en el sistema de consulta de capturas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Causas acumuladas Sobre el joven de 18 años pesaba una Orden de Detención emitida el pasado 22 de diciembre por el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de Pergamino. El sujeto e...
Un hombre de 35 años fue aprehendido ayer tras violentar el ingreso a la vivienda de su madre, una mujer de 73 años, informaron fuentes policiales.
El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Sargento Selada al 2500. Según el reporte oficial, el hombre ingresó a la propiedad tras forzar una puerta trasera, lo que motivó el rápido despliegue de los efectivos de la dependencia local.
La víctima fue asistida de inmediato en la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde se le brindó la contención y el acompañamiento protocolar para este tipo de situaciones de violencia familiar.
En el caso intervino la fiscalía local en turno, la cual dispuso la notificación de la formación de la causa por el delito de daño y la posterior libertad del imputado, una vez cumplimentados los recaudos legales correspondientes.
