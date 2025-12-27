Detienen a un hombre de 35 años por causar daños en la casa de su madre

Un hombre de 35 años fue aprehendido ayer tras violentar el ingreso a la vivienda de su madre, una mujer de 73 años, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Sargento Selada al 2500. Según el reporte oficial, el hombre ingresó a la propiedad tras forzar una puerta trasera, lo que motivó el rápido despliegue de los efectivos de la dependencia local.

La víctima fue asistida de inmediato en la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde se le brindó la contención y el acompañamiento protocolar para este tipo de situaciones de violencia familiar.

En el caso intervino la fiscalía local en turno, la cual dispuso la notificación de la formación de la causa por el delito de daño y la posterior libertad del imputado, una vez cumplimentados los recaudos legales correspondientes.