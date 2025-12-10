Detenido por amenazas agravadas y secuestro de una escopeta recortada

Un hombre de 49 años fue aprehendido en el marco de una investigación por un caso de amenazas agravadas, logrando la Policía secuestrar en su domicilio un arma de fuego de grueso calibre.

El hecho se produjo en la tarde de ayer, cuando personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría local, tras realizar tareas investigativas, logró identificar y establecer la autoría de un hecho de amenazas agravadas que había sido denunciado previamente en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

A partir de la identificación del sospechoso, se solicitó una orden de allanamiento que fue extendida por el Juzgado de Garantías de San Nicolás.

La diligencia se concretó en un domicilio ubicado en Pasillo Balcarce Bis s/n. Allí, el GTO, en colaboración con personal de la Comisaría, procedió a la aprehensión del morador, un hombre de 49 años.

Durante la requisa en el lugar, se logró el secuestro de una escopeta recortada calibre 16, que se presume fue utilizada para cometer las amenazas.

El detenido y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la fiscalía local, bajo la carátula de "Amenazas Agravadas" y "Tenencia Ilegal de Arma de Fuego".