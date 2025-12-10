Una mujer con fractura de clavícula como consecuencia de una colisión entre motos

Otro grave accidente de tránsito se registró en la tarde de ayer en la intersección de las calles Bozzano y Ansaloni de esta ciudad, donde colisionaron dos motocicletas por causas que aún se encuentran bajo investigación.

El siniestro fue protagonizado por una motocicleta marca Gilera Smash de color rojo, conducida por una mujer de 45 años, y otra motocicleta marca Motomel modelo SS 150 de color azul, manejada por un hombre de 35 años.

Tras el impacto, personal del SAME 107 y del CEM acudieron al lugar y procedieron al traslado de los conductores de ambos rodados al Hospital Dr. Emilio Ruffa.

De acuerdo con el parte médico, la conductora de 45 años presentó una fractura en la clavícula, lo que reviste lesiones de carácter grave, con un tiempo de recuperación estimado superior a los treinta días. Por su parte, el conductor de 35 años sufrió lesiones de carácter leve.

Interviene en la causa la fiscalía local, que investiga las circunstancias del hecho.