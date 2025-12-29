Desarticulan redes de narcotráfico en la zona: 116 detenidos y secuestros por $500 millones en el año
El Departamento Judicial de San Nicolás informó hoy que, durante el transcurso de 2025, se desarticularon diversas organizaciones criminales en el norte bonaerense, tras una serie de operativos que culminaron con la detención de 116 personas y el secuestro de estupefacientes valuados en más de 500 millones de pesos.
Los procedimientos, que tuvieron lugar en los partidos de San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Arrecifes y Capitán Sarmiento, permitieron retirar del circuito ilegal un total de 8,674 kilos de cocaína y 53,494 kilos de marihuana.
Desde el organismo judicial destacaron que estas cifras representan un incremento significativo respecto al año anterior, con una suba del 56% en el secuestro de cocaína y un 41% en el de marihuana. Además de estas sustancias, las fuerzas de seguridad incautaron drogas de diseño, hongos alucinógenos y armas de fuego.
El informe oficial detalló que el trabajo de campo fue ejecutado por la Delegación de Tráfico de Drogas Ilícitas, bajo la planificación y seguimiento de la Unidad de Coordinación de Estupefacientes, a cargo de la agente fiscal María Verónica Marcantonio.
"La magnitud de los secuestros y el impacto de las desarticulaciones reflejan el compromiso institucional con la persecución del narcotráfico", señalaron las autoridades, tras precisar que las investigaciones también golpearon la logística de las bandas con el secuestro de los vehículos utilizados para el transporte de las sustancias.
Finalmente, el documento subrayó que el valor de mercado de lo incautado supera los 500 millones de pesos, lo que representa un golpe económico determinante para las estructuras delictivas que operan en la zona norte de la provincia de Buenos Aires.