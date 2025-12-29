Desarticulan redes de narcotráfico en la zona: 116 detenidos y secuestros por $500 millones en el año

Elinformó hoy que, durante el, se desarticularon diversas organizaciones criminales en el norte bonaerense, tras unaque culminaron con lay elvaluados en más de

Según el balance anual del Ministerio Público Fiscal, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado registró un "avance sostenido" en la región, producto de más de 50 investigaciones judiciales y la ejecución de 117 allanamientos coordinados.

Los procedimientos, que tuvieron lugar en los partidos de San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Arrecifes y Capitán Sarmiento, permitieron retirar del circuito ilegal un total de 8,674 kilos de cocaína y 53,494 kilos de marihuana.

Desde el organismo judicial destacaron que estas cifras representan un incremento significativo respecto al año anterior, con una suba del 56% en el secuestro de cocaína y un 41% en el de marihuana. Además de estas sustancias, las fuerzas de seguridad incautaron drogas de diseño, hongos alucinógenos y armas de fuego.

El informe oficial detalló que el trabajo de campo fue ejecutado por la

"La magnitud de los secuestros y el impacto de las desarticulaciones reflejan el compromiso institucional con la persecución del narcotráfico", señalaron las autoridades, tras precisar que las investigaciones también golpearon la logística de las bandas con el secuestro de los vehículos utilizados para el transporte de las sustancias.

Finalmente, el documento subrayó que