"Desde COOPSER siempre se priorizó dar una mano con la salud de San Pedro, pero es cada vez más difícil"

El, Oscar Silva, advirtió sobre la crítica situación financiera que atraviesa la institución de salud debido a una deuda acumulada por la obra social Unión Personal, que ya asciende a casi 90 millones de pesos en apenas dos meses.

En declaraciones al programa "Equipo de Radio" (La Radio 92.3), Silva trazó un panorama alarmante sobre el sector al señalar que, tras la pandemia, desaparecieron 4.000 instalaciones de salud en la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, explicó que el sanatorio debe gestionar recursos en un escenario de extrema volatilidad: "Ahora se maneja todo con el día a día", afirmó.

Estructura de costos y falta de respuestas

El responsable administrativo detalló que el funcionamiento operativo del Sanatorio COOPSER requiere una erogación de entre 265 y 270 millones de pesos mensuales en concepto de pagos a proveedores y trabajadores. Sin embargo, este mes la cifra es superior debido al impacto de los aguinaldos y las cargas sociales que la institución debe afrontar para cumplir con todo su personal.

"Las proyecciones se hacen en base a los gastos, pero notamos con preocupación que desapareció la plata", sostuvo Silva. El punto más crítico de esta desfinanciación se encuentra en el incumplimiento de Unión Personal. "Lo más grave es que no tenés cómo comunicarte porque no podés comunicarte con nadie y el que te contesta te dice que no puede contestar", denunció el administrador, quien agregó que al intentar gestionar el reclamo en Buenos Aires, solo son recibidos por personal de seguridad sin obtener respuestas de las autoridades.

Prioridades y compromiso con la salud local

A pesar del desfasaje financiero, Silva subrayó que la prioridad absoluta de la institución es el pago de salarios a quienes dependen del sanatorio para su subsistencia. No obstante, advirtió que la deuda de casi 90 millones de la obra social genera "dilaciones con los proveedores" y afecta inversiones clave, como la reciente adquisición de camas de terapia por un valor de 24 millones de pesos.

"Para ellos es fácil no atender un teléfono o no cumplir con los pagos, pero a nosotros nos trae un problema", señaló con respecto a la actitud de la prestadora. Asimismo, remarcó que la situación afecta el humor de la gente y genera inconvenientes directos con los afiliados que requieren atención médica.

Finalmente, el administrador reafirmó el compromiso histórico de la entidad al asegurar que "desde Coopser siempre se priorizó dar una mano con la salud de San Pedro", aunque alertó que, si bien por el momento logran cubrir los compromisos, la persistencia de este tipo de deudas podría complicar la operatividad del sanatorio a corto plazo.