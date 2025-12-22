Damián Mosquera formalizó la renuncia a la dieta y recibirá una suma compensatoria no remunerativa

Los gremios que nuclean a los empleados públicos del partido de San Pedro retoman las medidas de fuerza luego de denunciar un estancamiento en las negociaciones paritarias. El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), conducido por Juan Cruz Acosta , confirmó el inicio de una retención de tareas a partir de este lunes, medida a la que también adhirió la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El conflicto recrudeció tras el vencimiento de los plazos acordados en la última audiencia en el Ministerio de Trabajo. Según explicó Acosta, el Ejecutivo municipal había solicitado una tregua de 48 horas para elaborar una propuesta de recomposición salarial correspondiente al mes de enero, pero el plazo se extendió largamente sin novedades.
El concejal Damián Mosquera oficializó su decisión de renunciar a la dieta que percibe como integrante del cuerpo legislativo de San Pedro, tal como lo había anunciado durante la campaña para las elecciones del pasado 7 de septiembre bajo el espacio "Nuevos Aires".
La medida fue comunicada formalmente a través de una nota enviada al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Martín Baraybar, en la que el edil solicitó acogerse a lo establecido en el artículo 92°, último párrafo, de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
En su presentación, Mosquera requirió el derecho a percibir una suma no remunerativa y compensatoria de los gastos inherentes a la función, la cual equivale a las dos terceras partes de la dieta establecida originalmente. Según lo estipulado por la normativa vigente, este monto compensatorio no estará sujeto a aportes ni contribuciones previsionales y asistenciales, aunque implica que el concejal que opta por este régimen no percibirá el Sueldo Anual Complementario.
