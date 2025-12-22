Damián Mosquera formalizó la renuncia a la dieta y recibirá una suma compensatoria no remunerativa

El concejal Damián Mosquera oficializó su decisión de renunciar a la dieta que percibe como integrante del cuerpo legislativo de San Pedro, tal como lo había anunciado durante la campaña para las elecciones del pasado 7 de septiembre bajo el espacio "Nuevos Aires".

La medida fue comunicada formalmente a través de una nota enviada al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Martín Baraybar, en la que el edil solicitó acogerse a lo establecido en el artículo 92°, último párrafo, de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

En su presentación, Mosquera requirió el derecho a percibir una suma no remunerativa y compensatoria de los gastos inherentes a la función, la cual equivale a las dos terceras partes de la dieta establecida originalmente. Según lo estipulado por la normativa vigente, este monto compensatorio no estará sujeto a aportes ni contribuciones previsionales y asistenciales, aunque implica que el concejal que opta por este régimen no percibirá el Sueldo Anual Complementario.



