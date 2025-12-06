Cuatro detenidos, incluido un adolescente, por una pelea familiar y agresión a la policía

Cuatro personas, incluido un menor de edad, fueron aprehhendidas por la policía tras un llamado al servicio de emergencias 911 por un conflicto familiar que escaló en resistencia a la autoridad y agresión al personal.

El incidente se inició con la detenció de un adolescente de 17 años, quien intentó huir y se resistió al accionar policial. Según informó la Estación de Policía Comunal, se le secuestró un trozo de tijera.

La víctima del conflicto familiar resultó ser un masculino de 32 años, tío del menor aprehendido, quien fue asistido en la Comisaría de la Mujer y la Familia y resultó ileso.





La situación se agravó con la intervención de otros tres adultos que intentaron rescatar al agresor y agredieron a los efectivos que intervenían en el operativo. Fueron aprehendidos un hombre de 38 años y dos mujeres de 40 y 28.

Como consecuencia de este altercado, los agentes policiales resultaron con lesiones de carácter leve.

Las cuatro personas aprehendidas quedaron a disposición de la Justicia. En la causa interviene la Fiscalía Joven de San Nicolás, que deberá determinar las responsabilidades de cada implicado en los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.