Oposición fragmentada en el HCD: fuerte cruce entre Basso y Lafalce

  Un fuerte cruce entre referentes de distintos bloques políticos se desató tras la sesión preparatoria del Concejo Deliberante  en la que se designó a Martín Baraybar (Fuerza Patria) como presidente del cuerpo.  Paola Basso y Diego Lafalce hicieron públicas sus posiciones enfrentadas, con acusaciones que ya se habían planteado incluso en algunas reuniones de comisión dentro del HCD. 

Corte y desvíos en la Ruta 9 a la altura de Baradero por un accidente (Video)


Un accidente ocurrido en la Ruta 9 obligó a un desvío en el tránsito vehicular a la altura de Baradero. 

Si bien no trascendieron detalles, la información suministrada por los responsables del corredor vial a los conductores indica que se produjo un derrame químico tras un choque de camiones a la altura del kilómetro 127, en cercanías del puente de acceso a la localidad de Alsina. 


Por tal motivo, los vehículo que circulan en dirección a la ciudad de Buenos Aires son desviados por la Ruta 41. 