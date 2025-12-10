Corte y desvíos en la Ruta 9 a la altura de Baradero por un accidente (Video)

Un accidente ocurrido en la Ruta 9 obligó a un desvío en el tránsito vehicular a la altura de Baradero.

Si bien no trascendieron detalles, la información suministrada por los responsables del corredor vial a los conductores indica que se produjo un derrame químico tras un choque de camiones a la altura del kilómetro 127, en cercanías del puente de acceso a la localidad de Alsina.

Por tal motivo, los vehículo que circulan en dirección a la ciudad de Buenos Aires son desviados por la Ruta 41.



