Corte y desvíos en la Ruta 9 a la altura de Baradero por un accidente (Video)

Un fuerte cruce entre referentes de distintos bloques políticos se desató tras la sesión preparatoria del Concejo Deliberante en la que se designó a Martín Baraybar (Fuerza Patria) como presidente del cuerpo. Paola Basso y Diego Lafalce hicieron públicas sus posiciones enfrentadas, con acusaciones que ya se habían planteado incluso en algunas reuniones de comisión dentro del HCD.
Un accidente ocurrido en la Ruta 9 obligó a un desvío en el tránsito vehicular a la altura de Baradero.
Si bien no trascendieron detalles, la información suministrada por los responsables del corredor vial a los conductores indica que se produjo un derrame químico tras un choque de camiones a la altura del kilómetro 127, en cercanías del puente de acceso a la localidad de Alsina.
Por tal motivo, los vehículo que circulan en dirección a la ciudad de Buenos Aires son desviados por la Ruta 41.
