Concurso del Museo Paleontológico para buscar el ejemplar más pequeño

El Museo Paleontológico de San Pedro ha puesto en marcha un concurso de carácter lúdico y educativo denominado "", dirigido a los aficionados a la paleontología y al ensamblaje de réplicas de esqueletos. La iniciativa ofrece como premio un rompecabezas 3D de un Giganotosaurus.

La propuesta consiste en desafiar a los visitantes a localizar y determinar cuál es el cráneo fósil de menor tamaño expuesto en las salas del museo. Para participar, los interesados deben acercarse a las instalaciones durante los horarios de visita, que son martes, viernes, sábados o domingos, entre las 16:00 y las 19:00 horas.

Una vez identificado el fósil, el participante deberá solicitar una ficha en la oficina del museo. En dicho formulario, se registrarán los datos personales del concursante y, fundamentalmente, el nombre científico del ejemplar más pequeño.

El sorteo entre todos los participantes que hayan acertado la identificación se llevará a cabo el DOMINGO 28 de DICIEMBRE. El ganador se hará acreedor de un rompecabezas 3D de un Giganotosaurus para armar, provisto por la firma FormArte, con sede en Las Heras 1195. La institución museística local extiende la invitación a la comunidad a participar de esta actividad que busca promover el interés por el patrimonio fósil regional.