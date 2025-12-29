Concejales y mayores contribuyentes votan la ordenanza impositiva

El Concejo Deliberante de esta ciudad llevará a cabo hoy, a partir de las 13 horas, la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes para analizar y someter a votación definitiva la. La normativa, que ya cuenta con una aprobación previa en sesión preparatoria por 11 votos a favor y 7 en contra, requiere ahora el aval de los 18 mayores contribuyentes para quedar firme.

Tras la modificación solicitada por el bloque Acuerdo Vecinal, el proyecto técnico establece una recomposición diferenciada de las tasas para el próximo año. Según el texto que llega a la asamblea, la Tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza y Conservación de la Vía Pública (ABLC) y la Tasa de Red Vial sufrirán un incremento del 80%. Por su parte, los Servicios Sanitarios tendrán una suba del 60%, mientras que el Derecho de Cementerio registrará el ajuste más alto, con un 100% de aumento.

En los considerandos de la medida, el Ejecutivo local remarcó la necesidad de los ajustes ante el "fuerte impacto deficitario" en los costos de prestación de servicios, agravado por una caída en el cumplimiento de los contribuyentes. El informe destaca que la autonomía de ingresos propios de San Pedro se ubicó en un 23,50% en el último ejercicio, cifra que permanece significativamente por debajo del 38,50% promedio que consolidan otros municipios del interior bonaerense, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía de la Provincia.

Respecto a la actividad económica, la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene prevé un incremento del 35%, estableciendo un mínimo mensual de $20.748 para pequeños contribuyentes y de $260.090 para aquellos que hayan facturado más de 270 millones de pesos en 2025. Asimismo, se informó que la venta de medicamentos en farmacias permanecerá excluida de la base imponible.

Otros ajustes destacados incluyen:

Derechos de Construcción, Publicidad y Oficina: 50% de incremento.

Patente Automotor: 24% de aumento (incorporando modelos 2015 y eximiendo modelos 2004 y anteriores).

Motovehículos: 50% de aumento.

Antenas: 30% de incremento en el canon anual.

Pese a que algunos mayores contribuyentes manifestaron su rechazo a los aumentos o adelantaron su inasistencia, el oficialismo contaría con los votos necesarios para ratificar la norma. De ser aprobada la Impositiva, el cuerpo legislativo iniciará de forma inmediata la sesión ordinaria para dar tratamiento al Presupuesto 2026, herramienta clave para la gestión del intendente Cecilio Salazar durante el próximo año.