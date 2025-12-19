Con modificaciones, aprobaron las Ordenanzas Fiscal e Impositiva

El Concejo Deliberante aprobó poco después del mediodía las Ordenanzas Fiscal e Impositiva para el ejercicio 2026.

Durante el cuarto intermedio solicitado por el bloque Acuerdo Vecinal, el Departamento Ejecutivo aceptó introducir modificaciones que moderen el impacto del incremento en Alumbrado, Barrido y Limpieza, Servicios Sanitarios, Cementerio y Red Vial.

De tal forma, a los 7 votos del bloque Fuerza Patria se sumaron las adhesiones de Martín Rivas, Mauro De Rosa, Fernando Negrete (Acuerdo Vecinal) y Diego Lafalce (La Libertad Avanza)

En medio de la tensión generada por una situación imprevista para los bloques opositores, que votaron en contra, la concejal Paola Basso, titular de la bancada Nuevos Aires, sostuvo que durante el receso plantearon la posibilidad de que se utilizara como base el Índice de Precios al Consumidor, alternativa que no fue tenida en cuenta. Además, sostuvo que "el proyecto que traen es una mentira" y que los porcentajes que se incluyeron en la norma no reflejan el verdadero aumento que tendrán las tasas durante el próximo año.



