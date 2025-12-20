Comerciantes Unidos también rechazó el aumento en las tasas y piden abrir canales de diálogo

Elmanifestó su "enérgico rechazo" al incremento en las tasas municipales aprobado recientemente por el. Para la organización, este ajuste (que tuvo una reducción con relación al proyecto original tras un acuerdo de bloques) se sitúa "muy por encima de la inflación real" y agrava la situación de un sector que ya atraviesa una coyuntura crítica.

De acuerdo al comunicado difundido por los comerciantes, el impacto de este aumento es directo y afecta la sostenibilidad del comercio local, que actualmente enfrenta una combinación de caída del consumo, aumento de costos operativos y una presión impositiva creciente.

"Medidas de este tipo ponen en riesgo la continuidad de muchos negocios y los puestos de trabajo que estos generan, además de afectar de manera directa a toda la ciudadanía de San Pedro", expresaron desde la agrupación.

Pedido de revisión y diálogo

Ante este escenario, el Grupo de Comerciantes Unidos solicitó formalmente a las autoridades municipales una revisión integral del aumento. Asimismo, instaron al Ejecutivo local a la apertura de un espacio de diálogo que permita construir "soluciones razonables y acordes a la realidad económica actual".

La organización subrayó que su reclamo no solo busca proteger al sector comercial, sino que defender el comercio local implica también "defender a los vecinos y vecinas de San Pedro, que sostienen la economía diaria de nuestra ciudad".



