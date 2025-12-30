Colisión entre una moto y un auto: un hombre de 34 años fue hospitalizado





Un hombre de 34 años resultó herido con lesiones leves tras protagonizar un choque entre la motocicleta en la que circulaba y un automóvil en la intersección de las calles Pavón y Gomendio.

El siniestro vial ocurrió ayer, cuando por causas que aún son materia de investigación, colisionaron una motocicleta Honda de 110 centímetros cúbicos, color negra, y un automóvil Fiat gris, el cual era conducido por una mujer de 36 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor debió ser asistido en el lugar y posteriormente trasladado por una ambulancia del servicio de emergencias SAME hacia la Guardia General del hospital local. Tras ser evaluado por el personal médico, se determinó que el hombre presentaba escoriaciones y lesiones de carácter leve.

En el lugar trabajaron efectivos de la Estación de Policía de Seguridad Comunal, quienes realizaron las pericias de rigor para establecer la mecánica del accidente. Por el hecho, se dio intervención a la fiscalía en turno de San Pedro, bajo la carátula de "Lesiones culposas".