CICOP inicia un paro por tiempo indeterminado y convoca a un cacerolazo frente al Hospital

El gremio de profesionales de la salud nucleados en la, seccional San Pedro, anunció el inicio de una partir de la medianoche de este viernes. La medida de fuerza surge ante el incumplimiento en el pago de salarios y horas de guardia, y estará acompañada por una manifestación en las puertas del principal centro asistencial de la ciudad.

A través de un comunicado firmado por la comisión directiva que encabeza Silvia Garzón, el sindicato informó que la huelga se extenderá "hasta que se efectúe el depósito correspondiente de las guardias y el medio aguinaldo". Según indicaron desde la organización, la falta de acreditación de estos haberes ha llevado a una situación límite que "afecta la prestación habitual del servicio" en el sistema público de salud.

Convocatoria a la protesta

En paralelo al cese de actividades, la CICOP convocó a sus afiliados y a la comunidad a un "cacerolazo" que tendrá lugar mañana a las 10:00 horas en el acceso al Hospital Municipal "Dr. Emilio Ruffa".

"Convocamos a todos los afiliados a concentrarse en la puerta del hospital para participar del cacerolazo. Llevar carteles y algo para hacer ruido", reza la convocatoria gremial.

Desde la entidad remarcaron que, al encontrarse bajo una medida de fuerza formal, el personal médico podrá asistir a la concentración sin riesgo de sanciones. "Esta lucha es de todos, no solo de unos pocos", sentenciaron, subrayando la unidad del sector profesional frente al retraso en los pagos por parte del Ejecutivo municipal.

Impacto en el servicio

Si bien las guardias mínimas de emergencia están garantizadas por ley para asegurar la atención de urgencias y pacientes internados, el paro afectará de manera directa las consultas en consultorios externos, turnos programados y cirugías no urgentes, lo que prevé una jornada de complicaciones para los usuarios del sistema de salud sampedrino.