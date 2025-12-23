CICOP convocó a un "brindis por la salud pública" y contnúa con el paro

Profesionales de la salud nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) realizarán este mediodía una nueva medida de protesta frente al Hospital "Dr. Emilio Ruffa" de San Pedro, en reclamo por el pago de salarios adeudados y la falta de precisiones sobre el aguinaldo.

La entidad gremial continúa con un paro por tiempo indeterminado que comenzó el jueves pasado.

Bajo la consigna "Brindis por la salud pública", los trabajadores se concentrarán a las 12:00 horas en la puerta del nosocomio local para visibilizar una situación que califican de crítica.

La secretaria general de CICOP San Pedro, Silvia Garzón, explicó que se trata de un "brindis simbólico y de protesta" ante la falta de respuestas por parte del Ejecutivo municipal.

De acuerdo con las declaraciones de la referente sindical, el personal del sector aún no ha percibido el pago de las guardias correspondientes al período octubre-noviembre. Asimismo, denunció demoras en el pago de retroactivos vigentes desde marzo y el incumplimiento en la aplicación de las grillas salariales que debían reflejar los aumentos de agosto y octubre.

Con respecto al Sueldo Anual Complementario (SAC), Garzón señaló que el malestar se profundiza debido a la incertidumbre: "No nos dan respuesta de cuándo nos van a pagar el aguinaldo", sentenció la dirigente durante la manifestación.