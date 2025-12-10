Choque entre un auto y una moto: un hombre con lesiones leves

Un accidente de tránsito se registró en la tarde de ayer en la intersección de la calle Chivilcoy y la Avenida 3 de Febrero.

El siniestro fue protagonizado por un automóvil marca Nissan de color gris, conducido por un hombre de 79 años que resultó ileso y una motocicleta Gilera modelo Smash 110 cc, de color rojo, al mando de un hombre de 36 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor fue trasladado por personal del servicio de emergencia SAME 107 al nosocomio local. Posteriormente, se confirmó que las lesiones sufridas fueron de carácter leve.

En el hecho interviene la fiscalía local para determinar las causas del choque.