Centro de Comercio relanza su Cámara de Turismo y se articula con la nueva Dirección Municipal

El Centro de Comercio e Industria de San Pedro impulsó una nueva etapa para su, buscando fortalecer la actividad local a través de una articulación directa con el gobierno municipal.

El relanzamiento se concretó en el marco de una reunión que congregó al presidente de la institución, Daniel Churruarín, junto a los prestadores turísticos Martín Mari, Mariana Maroli y Marcela Cuñer, quienes integran el grupo promotor del espacio. Por parte del Municipio, participó el nuevo Director de Turismo, Ignacio Duzac.

Durante el encuentro, los representantes del sector privado expusieron un conjunto de reclamos y necesidades cruciales para mejorar la experiencia turística en la ciudad. Entre los puntos más urgentes, se destacó la importancia de contar con una Oficina de Información Turística más activa y con personal mejor capacitado, señalando que actualmente existen dificultades para suministrar datos esenciales a los visitantes.

Asimismo, se planteó la imperiosa necesidad de elaborar un calendario turístico con la suficiente anticipación, lo que permitiría a los prestadores de servicios organizar su oferta y tarifas con mayor previsibilidad. La agenda de trabajo también incluyó la mejora de la cartelería y otras herramientas consideradas fundamentales para el desarrollo de la actividad.

Los referentes del Centro de Comercio subrayaron la necesidad de intensificar las acciones y la difusión del destino San Pedro a nivel provincial y nacional. En este sentido, expresaron la voluntad institucional de colaborar activamente y promover iniciativas conjuntas con el Municipio con el objetivo de recuperar un flujo turístico más activo y sostenido para la ciudad.

Según se informó, el director municipal de Turismo, Ignacio Duzac, se mostró favorable a las propuestas y predispuesto a trabajar en los ejes planteados. De esta manera, se abre una etapa de articulación entre el sector privado y público destinada a fortalecer el desarrollo turístico de San Pedro.