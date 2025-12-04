Agredió y amenazó a su pareja y a su suegro y fue aprehendido

Un hombre de 32 años fue aprehendido en las últimas horas de la noche de hoy por personal policial, luego de agredir físicamente y amenazar a su pareja y al padre de ella en un domicilio de la ciudad.

La intervención se originó a raíz de un llamado a la dependencia y una alerta del sistema 911. Efectivos se dirigieron rápidamente a la calle Las Provincias al 2100.

Al arribar, los uniformados constataron la situación y procedieron a la aprehensión del hombre. En presencia del personal policial, el agresor aún continuaba con su accionar, profiriendo amenazas e intimidando con un palo a su pareja, una mujer de 34 años. En el lugar también se encontraba el padre de la víctima, un hombre de 63 años.

Se pudo determinar que, antes de la llegada del móvil, el masculino ya había agredido físicamente tanto a su pareja como a su progenitor.

La víctima fue inmediatamente trasladada y asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia. El hombre aprehendido quedó a disposición de la fiscalía local, que interviene en la causa por violencia de género y lesiones.