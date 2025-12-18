Carga de 30 mil toneladas de trigo y cebada en el puerto con destino a Brasil

El Puerto de San Pedro mantiene su ritmo operativo en el cierre del año con el arribo del buque, que carga cereales con destino al mercado brasileño.

La embarcación, que navega bajo la bandera de Hong Kong y posee una eslora de 179,97 metros, llega procedente de la terminal de San Nicolás. Según el cronograma del Consorcio de Gestión, el navío operará en el muelle del elevador, donde se prevé el embarque de aproximadamente 30.000 toneladas de trigo y cebada. Una vez completada la operatoria, el buque pondrá rumbo hacia Brasil.

El arribo del Gullholmen Island se inscribe en un año de intensa actividad para la terminal bonaerense. De acuerdo con el registro oficial de Movimiento Portuario 2025, el puerto ha operado de manera ininterrumpida no solo en la exportación de granos —con destinos tan diversos como Angola, Senegal, Rusia y Estados Unidos— sino también en tareas de infraestructura.

En las últimas semanas, la terminal ha sido escenario de diversos operativos logísticos, destacándose el ingreso recurrente de embarcaciones de servicio como la draga Giovanni Venturi (bandera de Luxemburgo) y la draga Niña (bandera de Mauricio), abocadas a las tareas de mantenimiento y dragado del vaso portuario y canales de acceso. Estas labores resultan fundamentales para garantizar la determinante de profundidad necesaria para el ingreso de buques de ultramar de gran porte.



