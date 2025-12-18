Detuvieron a un joven que cumplía arresto domiciliario por tentativa de homicidio

Un joven de 21 años, que se encontraba bajo el beneficio de arresto domiciliario en el marco de una causa por homicidio agravado en grado de tentativa , fue detenido esta mañana en la ciudad de San Pedro luego de que la Justicia resolviera revocarle la medida tras verse involucrado en nuevos hechos delictivos. El operativo fue llevado a cabo por personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO) de la Comisaría local, en cumplimiento de una manda judicial emanada del Juzgado de Garantías del Joven del Departamento Judicial San Nicolás . El allanamiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle Saavedra al 1.800 , donde el imputado permanecía recluido por un hecho ocurrido en el año 2022.

Carga de 30 mil toneladas de trigo y cebada en el puerto con destino a Brasil


El Puerto de San Pedro mantiene su ritmo operativo en el cierre del año con el arribo del buque Gullholmen Island, que carga cereales con destino al mercado brasileño.

La embarcación, que navega bajo la bandera de Hong Kong y posee una eslora de 179,97 metros, llega procedente de la terminal de San Nicolás. Según el cronograma del Consorcio de Gestión, el navío operará en el muelle del elevador, donde se prevé el embarque de aproximadamente 30.000 toneladas de trigo y cebada. Una vez completada la operatoria, el buque pondrá rumbo hacia Brasil.

El arribo del Gullholmen Island se inscribe en un año de intensa actividad para la terminal bonaerense. De acuerdo con el registro oficial de Movimiento Portuario 2025, el puerto ha operado de manera ininterrumpida no solo en la exportación de granos —con destinos tan diversos como Angola, Senegal, Rusia y Estados Unidos— sino también en tareas de infraestructura.

En las últimas semanas, la terminal ha sido escenario de diversos operativos logísticos, destacándose el ingreso recurrente de embarcaciones de servicio como la draga Giovanni Venturi (bandera de Luxemburgo) y la draga Niña (bandera de Mauricio), abocadas a las tareas de mantenimiento y dragado del vaso portuario y canales de acceso. Estas labores resultan fundamentales para garantizar la determinante de profundidad necesaria para el ingreso de buques de ultramar de gran porte.