San Pedro será sede del 5° Congreso Internacional de adicciones, vulnerabilidades psicosociales y suicidios

El intendente Cecilio Salazar encabezó una reunión de trabajo clave con referentes de la Red Mundial de Salud Mental y Suicidio, donde se confirmó que la ciudad de San Pedro será la sede del 5° Congreso Internacional de Adicciones, Vulnerabilidades Psicosociales y Suicidios en octubre de 2026. El encuentro se realizó con el objetivo de fortalecer las políticas de salud mental a nivel territorial. Acompañaron al Intendente el Secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez; la Secretaria de Salud, Isabel Carrasco; y la Subsecretaria de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad, Laura Monfasani.

Capturan a dos sospechosos por robo a mano armada


 La Estación de Policía Comunal confirmó el esclarecimiento de un robo agravado en poblado y en banda ocurrido días atrás, tras la ejecución de allanamientos que permitieron identificar y aprehender a los presuntos responsables del hecho. La investigación se inició a partir de la denuncia de un joven de 21 años, víctima del asalto.

Mediante un minucioso trabajo de campo y análisis de pruebas, el Gabinete Criminológico logró establecer la identidad de los autores. Con la evidencia reunida, se tramitaron las órdenes de registro ante el Juzgado de Garantías de San Nicolás.


El operativo se desplegó en un inmueble de la calle Belgrano al 2300, donde se procedió a la aprehensión de los dos moradores, sujetos de 30 y 20 años de edad. En el marco de la diligencia, se logró incautar prendas de vestir que habrían sido utilizadas por los sospechosos durante el robo.

La Fiscalía Local de San Pedro tomó intervención y, si bien notificó a los aprehendidos de la formación de la causa por Robo Agravado, dispuso su posterior liberación, quedando supeditados a la continuación del proceso judicial.