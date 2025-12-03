Capturan a dos sospechosos por robo a mano armada

La Estación de Policía Comunal confirmó elocurrido días atrás, tras la ejecución de allanamientos que permitieron identificar y aprehender a los presuntos responsables del hecho. La investigación se inició a partir de la denuncia de un joven de 21 años, víctima del asalto.

Mediante un minucioso trabajo de campo y análisis de pruebas, el Gabinete Criminológico logró establecer la identidad de los autores. Con la evidencia reunida, se tramitaron las órdenes de registro ante el Juzgado de Garantías de San Nicolás.

El operativo se desplegó en un inmueble de la, donde se procedió a la, sujetos de 30 y 20 años de edad. En el marco de la diligencia, se logró incautarpor los sospechosos durante el robo.

La Fiscalía Local de San Pedro tomó intervención y, si bien notificó a los aprehendidos de la formación de la causa por Robo Agravado, dispuso su posterior liberación, quedando supeditados a la continuación del proceso judicial.