Capturan a dos sospechosos por robo a mano armada

San Pedro será sede del 5° Congreso Internacional de adicciones, vulnerabilidades psicosociales y suicidios
San Pedro será sede del 5° Congreso Internacional de adicciones, vulnerabilidades psicosociales y suicidios
El intendente Cecilio Salazar encabezó una reunión de trabajo clave con referentes de la Red Mundial de Salud Mental y Suicidio, donde se confirmó que la ciudad de San Pedro será la sede del 5° Congreso Internacional de Adicciones, Vulnerabilidades Psicosociales y Suicidios en octubre de 2026. El encuentro se realizó con el objetivo de fortalecer las políticas de salud mental a nivel territorial. Acompañaron al Intendente el Secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez; la Secretaria de Salud, Isabel Carrasco; y la Subsecretaria de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad, Laura Monfasani.