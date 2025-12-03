Descubren motocicleta oculta con motor adulterado en un pastizal

Un alerta al 911 movilizó a personal policial que culminó con elque presentaba irregularidades graves en su identificación, en un sector de la ciudad.

El descubrimiento se produjo en la intersección de la calle Néstor Kirchner y Avenida España, donde los efectivos encontraron entre los pastizales una motocicleta de 110 cilindradas, de color negro y sin ocupantes.

Al inspeccionar el rodado, se constató que la unidad carecía de chapa patente. El foco de la irregularidad recayó en el motor, cuya numeración registral había sido adulterada, resultando completamente ilegible.

Ante la evidencia de manipulación en la identificación del vehículo, que constituye un delito, la motocicleta fue inmediatamente secuestrada por el personal de la dependencia. La Fiscalía Local interviene en la causa para iniciar la investigación correspondiente y determinar el origen y posible vinculación del motovehículo con alguna actividad ilícita.