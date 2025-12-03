Cannabis Medicinal: San Pedro participó del encuentro aniversario del programa provincial en La Plata

El Programa de Cannabis Medicinal del Municipio de San Pedro estuvo presente en la Jornada Aniversario del Programa de Cannabis Terapéutico de la Provincia de Buenos Aires, celebrada el 2 de diciembre en la ciudad de La Plata. El encuentro se constituyó como un espacio clave para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de esta política pública de salud en crecimiento.

En representación del equipo de San Pedro, asistieron presencialmente la trabajadora social Florencia Cuesta y la técnica Sol Cerezo. El director médico del programa local, Dr. Joel Scorcelli, y el intendente Cecilio Salazar acompañaron la actividad de manera virtual.

La jornada reunió a equipos de salud de toda la provincia de Buenos Aires, con el objetivo primordial de compartir avances y abordar los desafíos que actualmente atraviesan los programas territoriales de cannabis medicinal.

Durante el encuentro, seen articulación con la empresa Flowercann S.A.

Entre los aspectos destacados de la gestión local se mencionaron el seguimiento clínico riguroso de pacientes, la formulación y el control de calidad de los preparados cannábicos, la ampliación progresiva de los cupos para los usuarios del programa y la sostenida labor interdisciplinaria que mantiene operativo el consultorio local.

El evento contó con la participación del equipo del Programa Provincial de Cannabis Terapéutico del Ministerio de Salud, coordinado por Constanza Canali e integrado por diversos profesionales como Belén Barrios, Carolina Casale, Carolina Pellón y Maisón, Laura Godoy y Faustina Villasante. También estuvieron presentes referentes provinciales como Laura Escalante Albertali (Dirección Provincial de Promoción y Prevención en Salud) y Matías Duca (Dirección de Prevención de Enfermedades No Transmisibles).