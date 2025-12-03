San Pedro será sede del 5° Congreso Internacional de adicciones, vulnerabilidades psicosociales y suicidios

El intendente Cecilio Salazar encabezó una reunión de trabajo clave con referentes de la Red Mundial de Salud Mental y Suicidio, donde se confirmó que la ciudad de San Pedro será la sede delen octubre de 2026.

El encuentro se realizó con el objetivo de fortalecer las políticas de salud mental a nivel territorial. Acompañaron al Intendente el Secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez; la Secretaria de Salud, Isabel Carrasco; y la Subsecretaria de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad, Laura Monfasani.

Por parte de la Red Mundial, participaron la presidenta, Liliana Augusto (Técnica en Suicidología y Consumos Problemáticos y Adicciones), y la Mg. Sandra Sorbara, Directora del Capítulo Argentina en la Red.

Durante la reunión, las representantes de la organización internacional destacaron la necesidad de fortalecer la articulación con gobiernos locales, instituciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales. El objetivo central es consolidar una agenda conjunta que permita mejorar el abordaje integral de la salud mental en los territorios.





San Pedro, sede de un evento académico internacional

La decisión más relevante del encuentro fue la designación de San Pedro como sede del 5° Congreso Internacional de Adicciones, Vulnerabilidades Psicosociales y Suicidios, que se desarrollará los días 1, 2 y 3 de octubre de 2026.

La elección de la ciudad responde al "compromiso sostenido del Municipio con la construcción de ámbitos de sensibilización, cooperación y trabajo articulado en favor de la salud mental", según indicaron desde la Red.

Este espacio académico y comunitario reunirá a profesionales, instituciones y equipos técnicos comprometidos con la prevención y la asistencia. El congreso impulsará:

Jornadas de formación especializada.

Intercambio de experiencias y buenas prácticas.

Presentación de avances científicos en la materia.

Reflexión colectiva para fortalecer estrategias integrales de acompañamiento y prevención en las comunidades.

Finalmente, la Red Mundial de Salud Mental y Suicidio agradeció al Municipio de San Pedro por la predisposición, la apertura y el acompañamiento para avanzar en este proyecto, que reafirma la importancia de las políticas públicas orientadas al bienestar y cuidado comunitario.