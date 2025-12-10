Campaña de donación de sangre de fin de año en el Hospital

El Hospital Dr. Emilio Ruffa de San Pedro anunció la organización de una campaña de donación de sangre de fin de año para el 20 de Diciembre, con el objetivo de reforzar las reservas para las próximas semanas.

La jornada de donación se llevará a cabo dentro de las instalaciones del hospital, específicamente en el servicio de consultorios neuroinfantiles, al que se deberá acceder por la entrada ubicada en la calle Belgrano.

La convocatoria está dirigida a reunir a 20 donantes y se realizará en el horario de 7:30 a 12:00 horas. Para participar, los interesados deben coordinar su turno previamente, comunicándose al número 3329 315072.

Requisitos básicos para la donación

Desde el equipo de Hemoterapia del hospital, se recuerdan los requisitos esenciales que deben cumplir los voluntarios para poder donar sangre:

Tener entre 18 y 65 años .

Gozar de buen estado de salud general.

Pesar más de 50 kilogramos .

Presentar Documento Nacional de Identidad (DNI) .

No haber padecido enfermedades de transmisión sexual

Transcurrir 6 meses desde el último tatuaje, parto o procedimiento diagnóstico que implique una cirugía menor

Haber descansado al menos 6 horas la noche anterior a la donación.

Haber desayunado o almorzado livianamente antes de concurrir, evitando lácteos y grasas.

Se recuerda la importancia de esta campaña para sostener el stock de sangre y derivados, fundamental para atender cirugías programadas y urgencias en el período de las fiestas de fin de año.