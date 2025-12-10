Oposición fragmentada en el HCD: fuerte cruce entre Basso y Lafalce

Un fuerte cruce entre referentes de distintos bloques políticos se desató tras la sesión preparatoria del Concejo Deliberante en la que se designó a Martín Baraybar (Fuerza Patria) como presidente del cuerpo.

Paola Basso y Diego Lafalce hicieron públicas sus posiciones enfrentadas, con acusaciones que ya se habían planteado incluso en algunas reuniones de comisión dentro del HCD.

La controversia se inició luego de que el concejal Diego Lafalce, que conformó el monobloque La Libertad Avanza, acompañara con su voto, junto al nuevo bloque Acuerdo Vecinal San Pedro, la candidatura de Baraybar.

Basso, presidenta del bloque Nuevos Aires –integrado también por Damián Mosquera y Belén Santos–, criticó duramente la decisión de su par. En declaraciones al programa Equipo de Radio, afirmó que el concejal Lafalce “venía siendo funcional desde el minuto uno” al oficialismo del Intendente Cecilio Salazar. La dirigente radical sostuvo que el viraje político que derivó en el voto a Baraybar fue "visto venir hace más de un mes" y lo atribuyó a "intereses personales" y no a cuestiones ideológicas.

"Podemos cambiar de idea e incluso cambiar de partido porque no estás conforme en donde estás, pero cuando se nota tanto que la cosa no pasa por una cuestión de ideología sino de interés personal, realmente me da pena," expresó Basso.

La concejal defendió su trayectoria, recordando que se alejó de la gestión del intendente Cecilio Salazar (ex Cambiemos) por una "cuestión ideológica" y no personal, asegurando que su accionar fue "coherente" y que nunca cambió de opinión por un interés personal.

Respecto al nuevo bloque Nuevos Aires, la concejal desestimó las lecturas que indican un "desdibujamiento del radicalismo", y explicó que la alianza fue conformada para incluir representantes del peronismo de Schiaretti, del radicalismo y de otras fuerzas.

Por su parte, Lafalce respondió a las críticas en el mismo programa radial, cuestionando el rol de Basso y asociándola a "malas políticas" del pasado.

Lafalce acusó a la dirigente de haber "destruido al espacio que representaba, que es la UCR" en un "muy corto tiempo, dejando sin representación a sus votantes". El edil afirmó que Basso no puede "tomar en serio a una persona" que tiene un historial político con falta de "trazabilidad".

El concejal libertario minimizó las críticas por su voto, indicando que no se puede ser "oposición por ser oposición" diciendo "a todo que no". En esa línea, Lafalce señaló que votan "tanto en contra como a favor de los distintos proyectos dependiendo de lo que entendemos que puede ser favorable a la sociedad".

Además, cuestionó el rol de Basso en gobiernos anteriores. "La señora Basso viene a hablar de verdadera oposición cuando formó parte fundamental dentro del Ejecutivo y el Legislativo en la mayoría de los espacios que fueron gobierno," sentenció. También hizo mención a un caso judicial vinculado a propiedades en zoa de barrancas en el que "el erario municipal perdió terrenos por una mala defensa" cuando el equipo de Basso estaba en la estructura política del gobierno.

Lafalce concluyó que si bien las diferencias son políticas y no personales, sugirió que la concejal "tendría que irse a su casa" y afirmó que, independientemente de las diferencias, existe un trabajo conjunto "de hecho" en ciertos proyectos con los concejales Rivas, De Rosa y Negrete.