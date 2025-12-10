Campaña de detección gratuita de sífilis en Vuelta de Obligado

La agrupación Tango en Zapatillas celebrará el Día Nacional del Tango con un evento especial que reunirá a la comunidad tanguera local este jueves 11 de diciembre , a partir de las 21:00 horas, en el recientemente renovado 12.50 Núcleo Cultural (25 de Mayo 1250). El formato del encuentro será de cena-show y milonga , e incluirá la participación de cantantes y representantes de los distintos talleres de tango de San Pedro, quienes compartirán música, danza y una puesta en escena preparada especialmente para la ocasión.
La Secretaría de Salud, anunció una nueva jornada de detección de Sífilis dirigida a toda la comunidad, que se realizará en el Centro de Salud de Vuelta de Obligado.
La actividad tendrá lugar este jueves 11 y se desarrollará en el horario de 08:45 a 10:45.
Desde el área que conduce la Dra. María Isabel Carrasco se informó que el test será de acceso gratuito, confidencial y no requerirá ayuno, lo que busca garantizar que todas las personas interesadas puedan realizarse el control de manera rápida y segura.
La sífilis es una infección de transmisión sexual que puede ser transmitida también durante el embarazo. Las autoridades sanitarias destacaron que, debido a que en sus etapas iniciales la enfermedad no siempre presenta síntomas, la detección temprana es fundamental para prevenir complicaciones graves y proteger tanto la salud individual como la comunitaria.
