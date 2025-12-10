Tango en Zapatillas celebra el Día Nacional del Tango con una cena-show y milonga

  La agrupación Tango en Zapatillas celebrará el Día Nacional del Tango con un evento especial que reunirá a la comunidad tanguera local este jueves 11 de diciembre , a partir de las 21:00 horas, en el recientemente renovado 12.50 Núcleo Cultural (25 de Mayo 1250). El formato del encuentro será de cena-show y milonga , e incluirá la participación de cantantes y representantes de los distintos talleres de tango de San Pedro, quienes compartirán música, danza y una puesta en escena preparada especialmente para la ocasión.

Campaña de detección gratuita de sífilis en Vuelta de Obligado


La Secretaría de Salud, anunció una nueva jornada de detección de Sífilis dirigida a toda la comunidad, que se realizará en el Centro de Salud de Vuelta de Obligado.

La actividad tendrá lugar este jueves 11 y se desarrollará en el horario de 08:45 a 10:45.

Desde el área que conduce la Dra. María Isabel Carrasco se informó que el test será de acceso gratuito, confidencial y no requerirá ayuno, lo que busca garantizar que todas las personas interesadas puedan realizarse el control de manera rápida y segura.

La sífilis es una infección de transmisión sexual que puede ser transmitida también durante el embarazo. Las autoridades sanitarias destacaron que, debido a que en sus etapas iniciales la enfermedad no siempre presenta síntomas, la detección temprana es fundamental para prevenir complicaciones graves y proteger tanto la salud individual como la comunitaria.