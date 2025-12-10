Tango en Zapatillas celebra el Día Nacional del Tango con una cena-show y milonga

La agrupación Tango en Zapatillas celebrará el Día Nacional del Tango con un evento especial que reunirá a la comunidad tanguera local este, a partir de las 21:00 horas, en el recientemente renovado 12.50 Núcleo Cultural (25 de Mayo 1250).

El formato del encuentro será de cena-show y milonga, e incluirá la participación de cantantes y representantes de los distintos talleres de tango de San Pedro, quienes compartirán música, danza y una puesta en escena preparada especialmente para la ocasión.

El evento busca consolidar un espacio común para la comunidad tanguera de San Pedro y proyectar el trabajo de las nuevas generaciones, en línea con la identidad que TEZ viene desarrollando desde su creación. La propuesta reunirá a artistas locales que interpretarán uno o dos tangos cada uno, acompañados por presentaciones de los talleres de la ciudad.

Los cupos para el evento son limitados y las entradas anticipadas estuvieron disponibles durante la semana previa.





Día del Tango

La elección del 11 de diciembre como Día Nacional del Tango es un homenaje al natalicio de dos figuras fundamentales en la historia del género: el cantante y compositor Carlos Gardel (nacido en 1890 o 1887) y el director y compositor Julio De Caro (nacido en 1899).

La iniciativa para establecer la fecha fue propuesta inicialmente por el productor y difusor cultural Ben Molar en 1965. Finalmente, la fecha fue oficializada a nivel nacional en 1977 mediante el Decreto Nº 5830, como reconocimiento al aporte artístico y cultural del tango en la identidad argentina.