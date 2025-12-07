Boxeo: Verón retuvo su título Fedelatin de la AMB ante el sampedrino Laureano Ubiedo

Foto TyC Sports

Maximiliano "El Bardo" Verón cerró el calendario boxístico del año en el Casino Buenos Aires con una victoria por decisión unánime sobre el sampedrino, logrando retener el título Fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en su primera defensa.

El combate, que fue el plato fuerte de la velada transmitida por TyC Sports y TyC Sports Play en su ciclo "Boxeo De Primera", ratificó el buen momento de Verón, quien había conquistado la faja en octubre pasado en el mismo escenario.

El representante de San Pedro mostró su característica entrega, yendo siempre al frente, pero le resultó complejo contrarrestar la muy sólida performance del campeón de 24 años. Si bien Ubiedo buscó constantemente el intercambio, la técnica de Verón marcó la diferencia en las tarjetas.

Con este resultado, Ubiedo sumó su segunda pelea en el 2025. Su récord profesional se actualiza con un total de diecisiete triunfos y dos caídas.

En campeón, oriundo de José León Suárez cerró el año con su cuarto compromiso, acumulando tres victorias y una derrota en la temporada, quedando con un registro rentado de trece triunfos y dos derrotas.