Borgo informó un déficit cientos de millones por mes entre el costo de servicios básicos y el ingreso por tasas

El Secretario de Economía y Hacienda de San Pedro,, brindó un pormenorizado informe sobre la crítica situación financiera que atraviesa el municipio, marcada por una brecha millonaria entre lo que cuesta prestar los servicios esenciales y lo que efectivamente ingresa a través de las tasas municipales.

En el marco de la reciente aprobación en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de las ordenanzas fiscal e impositiva para el ejercicio 2025 —que incluyen una recomposición de los tributos—, el funcionario advirtió que el sistema actual es insostenible sin ajustes estructurales y una mejora en el cumplimiento de los contribuyentes.

Alumbrado e Higiene Urbana: los números en rojo

Según Borgo, el costo mensual de la prestación de servicios de alumbrado público e higiene urbana asciende a 850 millones de pesos. Sin embargo, la brecha recaudatoria es alarmante: el municipio emite tasas por 224 millones, pero solo ingresan efectivamente 108 millones por mes.

"Tenemos un déficit mensual de alrededor de 740 millones solo en este rubro. Cobramos una tasa del 48% de cumplimiento. Entendemos que la situación económica afecta a los vecinos, pero el servicio de Ashira pasa todos los días y la luz tiene que estar prendida", explicó el secretario.

En detalle, el municipio abona 290 millones de pesos a la empresa Ashira por recolección y 97 millones a la cooperativa COOPSER por el alumbrado. "Esto se compensa con deuda con las prestatarias que pueden soportar demoras, pero esto no es eterno", advirtió Borgo, quien además planteó que la ciudad deberá definir a futuro si mantiene la recolección diaria de residuos.

Agua, cloacas y red vial

La situación se replica en otras áreas clave. El costo de la provisión de agua potable (cada bomba paga montos millonarios en concepto de consumo eléctrico) y mantenimiento de cloacas es de 710 millones de pesos mensuales. Con una cobrabilidad del 53%, solo ingresan 115 millones, generando un déficit cercano a los 600 millones cada 30 días.

El funcionario remarcó, a su vez, que el mantenimiento de los caminos rurales demanda 520 millones de pesos mensuales, mientras que la recaudación propia apenas alcanza los 49 millones, a los que deben sumarse los ingresos por la descentralización tributaria del impuesto Inmobiliario Rural de la provincia de Buenos Aires.

Proyecciones para el cierre de ejercicio

El titular de la cartera económica comparó la valoración de los servicios municipales con otros consumos privados: "Un servicio de internet o cable sale un mínimo de 40 mil pesos; si no pagás, no tenés el servicio. En cambio, si el vecino no paga la tasa, el municipio no le dice a la empresa que no levante la basura en esa casa".

Finalmente, Borgo confirmó que el municipio de San Pedro cerrará el año actual con un déficit primario de aproximadamente 4.000 millones de pesos, cifra que se eleva a un déficit financiero mínimo de 8.000 millones. La recomposición de las tasas aprobada para 2025 busca, según el Ejecutivo, mitigar este desequilibrio y garantizar la continuidad de las prestaciones básicas.