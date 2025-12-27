Avanza la construcción modular de los nuevos consultorios externos del Hospital Emilio Ruffa

La construcción de los nuevos consultorios externos del Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa" registra avances significativos tanto en la planta de fabricación como en el predio sanitario local, en el marco de un proyecto financiado por la Provincia de Buenos Aires para fortalecer la atención pública de salud, informaron fuentes municipales.

La obra gestionada ante el gobierno provincial, se ejecuta a través de la Secretaría de Obras Públicas bajo un sistema de construcción modular industrializada. Esta metodología, a cargo de la empresa Ecosan S.A., permite la fabricación de las estructuras en planta para su posterior ensamblaje en el lugar, lo que optimiza los plazos de ejecución y asegura estándares de calidad.





El secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas, realizó una visita técnica a la fábrica de la firma constructora para supervisar el proceso. Durante la inspección, el funcionario certificó que los módulos se encuentran en una etapa avanzada de producción y confirmó que ya se completó la adquisición de la totalidad de los materiales, incluyendo estructuras, revestimientos, sistemas eléctricos, cielorrasos, sanitarios y equipos de aire acondicionado.

En simultáneo, en el terreno ubicado frente al edificio principal del hospital en San Pedro, ya concluyeron las tareas de base con la finalización de las plateas de hormigón donde se instalarán las unidades modulares. Una vez ensamblados, los nuevos consultorios permitirán ampliar la capacidad operativa del centro asistencial y mejorar la accesibilidad para los vecinos del partido.